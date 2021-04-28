شكرا لقرائتكم خبر عن «أفريقية الشيوخ» بعد لقاء وزير الخارجية : تحرك دولي بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، إن سامح شكرى وزير الخارجية، أكد خلال لقائه مع لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، إن هناك جهد دولى لعودة المفاوضات من أجل إنهاء أزمة سد النهضة الإثيوبى وفق أسس جديدة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات عقب انتهاء اجتماع اللجنة البرلمانية، إن الرسالة الأساسية، مفادها أن مصر لن تفرط في مصالحها وأنها تستكمل الجهود السياسية لحل الأزمة، خاصة وأن هناك أوضاع كثيرة تتغير بالمنطقة.

ورداً على أزمة سد النهضة قال الدكتور عبدالمنعم سعيد: «نحن أمام نهر دولى، والأنهار الدولية تحكمها أسس ومعايير دولية، وأنه لا فرق بين دول المنبع ودول المصب، والأمر يخضع لحقوق تاريخية».

كانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ اجتمعت برئاسة النائب الدكتور عبدالحي عبيد، لمناقشة التحديات الخارجية التي تواجه الدولة المصرية، بحضور وزير الخارجية سامح شكرى، والفريق أسامة الجندي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ والنائب ‏محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان .