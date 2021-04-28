شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة بنها يكرم عميد كلية الطب لبلوغه المعاش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم مجلس جامعة بنها، برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس الجامعة، الأربعاء، الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس الجامعة، الدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، لبلوغه السن القانونية للمعاش.

وقدم أعضاء مجلس الجامعة الشكر للدكتور مصطفى القاضى، على ما قدمه للجامعة وكلية الطب والمستشفيات الجامعية خلال فترة توليه عمادة الكلية، مؤكدين أنه قاد المهمة في ظروف صعبة مروراً بجائحة فيروس كورونا.

وأصدر «الجيزاوى»، قبل أسبوع، قرارا بتكليف الدكتور مصطفي القاضي الأستاذ بقسم أمراض الكبد والجهاز الهضمي، وعميد الكلية السابق، بتسيير أعمال عمادة كلية الطب البشري ببنها، لحين تعيين عميد جديد لها.