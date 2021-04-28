شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار «السياحة العالمية» تطبيق كارت السفر الرقمي يونيو المقبل في الاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال د. سعيد البطوطي، مستشار منظمة السياحة العالمية لـ«المصري اليوم» إن كارت السفر الرقمي أو بطاقة السفر الرقمية Digital Travel Pass يتمثل في استخدام نظام رقمي تتبناه الدول (ممثلة في شركات الطيران والشركات الملاحية والمطارات والمنافذ البرية والبحرية) لكي يتم استخدامه بالمطارات عند السفر لتسهيل حركة المسافرين بالمطار بخصوص الأمور الصحية، وسوف يبدا تطبيقة في يونيو المقبل داخل الاتحاد الأوربي.

و اضاف الغرض الأساسي من تلك البطاقة أو الكارت هو تسهيل تبادل البيانات الصحية للمسافرين بين المنافذ وشركات الطيران، وسيولة حركة الركاب بالمطارات وتجنب الطوابير والزحام، والرقابة على أي عمليات محتملة للتزوير.

و اوضح ان البطاقة عبارة عن مستند إضافي يمكن قراءته بشكل موحد عليه رمز الاستجابة السريع QR-Code والذي يمكن للأشخاص طبع تلك الورقة في صورة مستند ورقي وحملها أو حفظها على الهاتف المحمول الذكي Smart Phone عند السفر. تلك البطاقة أو الشهادة الرقمية الخضراء سوف تكون متضمنة التطعيمات التي تلقاها الشخص ضد الفيروس، والاختبارات التي تمت للشخص، وإذا كان الشخص قد أصيب بالفيروس وتعافى منه وبالتالي اكتسب مناعة. وليس معنى ذلك أنه سوف يُسمح فقط لمن يحمل هذا الكارت الإلكتروني بالسفر، ولكن سيسمح أيضا للآخرين بالسفر بشكل عادي، ولكن من معهم هذا الكارت سوف يمرون من بوابات إلكترونية بشكل أسرع وأكثر سلاسة، وهذا هو الغرض من الكارت.

كما أشار مستشار منظمة السياحة العالمية أن «الكارت» اقتراح من الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA لتسهيل عملية السفر في ظل ظروف كورونا في الوقت الراهن وجعل السفر الجوي أكثر سلاسة وبدون تعقيدات أو تكدس في المطارات وتبنته وتشجعه منظمة السياحة العالمية والمنظمات السياحية الدولية الأخرى.

و قال «البطوطي» ان هناك العديد من شركات الطيران بدأت في تطبيقه بالفعل وسوف يتم تطبيقه في الاتحاد الأوروبي من شهر يونيو القادم. مطلوب أيضا من باقي الدول أن تعدل من بنيتها الرقمية لكس يتم تعميمه من أجل جعل السفر أكثر سلاسة في الوقت الراهن وبالتالي تشجيع الناس على السفر في تلك الفترة وحتى زوال الوباء.