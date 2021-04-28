شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي: يجب على المرأة قضاء الأيام التي أفطرتها في رمضان بسبب العذر الشرعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن يجب على المرأة المسارعة في قضاء الأيام التي أفطرتها في شهر رمضان بسبب العذر الشرعي.

وأوضح علام خلال لقائه الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج «كُتب عليكم الصيام» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، أن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كانت مسارعة للغاية في قضاء ما فاتها من شهر رمضان بحيث أنه لا يأتي رمضان الذي بعده وإلا وهي قد انتهت مما عليها من ديون لله سبحانه وتعالى.

وأشار إلى أن المسارعة بمعنى أنه يمكن الصيام بعد رمضان ويمكن أن يؤجل، لكن المهم أن لا يأتي رمضان الذي بعده إلا وقد تم صيام ما فات من الذمة، موضحا أن الذمة هي وعاء أو إناء اعتباري غير مرئي، أو كما يعبر عنه العلماء بأنه وعاء حكمي أو تقديري، وهذه الذمة تكون فارغة، وتملأ بالحقوق التي يجب أداؤها، كأيام الصيام التي يجب أن تقضى، فلا تفرغ هذه الذمة إلا بعد قضائها.