شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة.. تثبيت 1736 موظفًا من العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة في الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارا بتثبيت عدد 1736 من العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة والذين تم نقلهم على باب أول بند 2/3 أجور موسميين فصل مستقل بالمرحلة الثانية بالديوان العام والأحياء والمدن والأجهزة التابعة لها .

وأشار أن القرار يأتي بناءاً على كتاب وزارة المالية «الإدارة المركزية لموازنات محافظات القاهرة الكبري» الذى نص على تثبيت هؤلاء العاملين من تاريخ موافقة وزارة المالية وأن تدرج الوظائف على أنها شخصية تلغى لدى خلوها من شاغيليها.

وشمل القرار أنه اعتباراً من موافقة وزارة المالية بتاريخ 24/2/2021 يتم منح المذكورين الأجر الوظيفى المثبت عليه للدرجات الثالثة والرابعة والسادسة بالإضافة إلى العلاوة الإستثنائية المقررة في عام 2018 على أن تضاف إلى الأجر الوظيفى.

وتقدم المحافظ بالتهنئة للعاملين الذين شملهم القرار، مؤكداً حرص المحافظة الدائم على تحسين بيئة العمل والارتقاء بمستوى أداء العاملين وتوفير حياة كريمة، موجها بضرورة بذل أقصى جهد لخدمة المواطنين والتفانى في العمل وأداء المهام والواجبات المكلفين بها على أكمل وجه.