شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق اشتراطات البناء ومنظومة التراخيص الجديدة أول مايو في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إنه وفقاً للتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء بأدراج عواصم المحافظات والمدن الكبرى لبدء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية، ومنظومة التراخيص الجديدة والتي من ضمنها مدينة أسوان سيبدأ التطبيق التجريبى لهذه المنظومة بداية من أول مايو المقبل ولمدة شهرين على أن يتم أدراج باقى المدن من أول يوليو القادم.

أضاف: «تستهدف المنظومة الجديدة تطبيق الأكواد المصرية بأعمال البناء وخاصة كود الجراجات على كافة المباني والمنشآت مع حظر تغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكنى».