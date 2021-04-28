شكرا لقرائتكم خبر عن متى يسقط قضاء الصيام ويتحول إلى الفدية .. المفتي يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الأيام التي تفطرها المرأة في شهر رمضان بسبب العذر الشرعي لا تسقط بالتقادم إلا لو وجد عذر يدوم معها.

وأوضح علام خلال لقائه الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج «كُتب عليكم الصيام» المذاع على قناة «صدى البلد»، الأربعاء، أن لو أفترض أن سيدة كانت تأتيها الدورة الشهرية في شهر رمضان وترتب عليها في ذمتها سبعة أيام أفطرتها، وحاولت صيام ما أفطرته على مدار السنة حتى دخل عليها شهر رمضان الذي يليه ولم تصم أيضًا بسبب الدورة الشهرية، فإنه بسبب تلك الفعلة أصبح في ذمتها 14 يوما لابد أن تصومهم.

وأكد أن تلك الأيام لا تسقط إلا لو وجد عذر يستديم مع المرأة، ففي هذه الحالة تنتقل إلى الفدية.