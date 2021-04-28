شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: إطلاق خريطة التجمعات الصناعية قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه سيتم إطلاق خريطة التجمعات الصناعية بالمحافظة قريبًا لاستعادة المكانة الصناعية للإسكندرية، التي تنتج 40% من الناتج الصناعى لمصر.

جاء ذلك، خلال جولة محافظ الإسكندرية، أمس، لمتابعة أعمال رفع كفاءة البنية التحتية داخل المنطقة الحرة بالعامرية من أجل العمل على زيادة المشروعات الاستثمارية في الفترة المقبلة، حيث تفقد خلالها عددًا من المصانع، والتقى بمستثمرين لبحث جميع المشاكل وإزالة أي عقبات لهم، وعلى رأسهم أيمن عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، وإيهاب محيى، رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الحرة.

وأضاف المحافظ: «نسعى لزيادة فرص العمل للشباب وجذب المزيد من المستثمرين لجلب العملة الصعبة إلى مصر وجعل مدينة الإسكندرية محورًا جاذبًا لرجال الأعمال الأجانب»، لافتًا إلى أن الهدف من جولته هو تسليط الضوء على القطاع الصناعى بالمحافظة من خلال التسويق لأهم المناطق الصناعية بالإسكندرية.

وأشار إلى أن إجمالى عدد المشروعات العامة والخاصة بالمنطقة الحرة يبلغ 406 مشروعات بإجمالى رؤوس أموال للمشروعات 4.8 مليار دولار، كما يبلغ عدد العمالة المصرية والأجنبية التي توفرها المشروعات بالمنطقة 52 ألف عامل وعاملة، ووصل إجمالى صادرات المشروعات إلى 4.5 مليار دولار خلال عام 2020.

وتابع: «إننا حريصون على تشجيع المناخ الاستثمارى وضخ العديد من المشروعات الاستثمارية»، مشددًا على أن المحافظة على أتَمّ الاستعداد لتقديم كامل الدعم لجميع المستثمرين لتعظيم موارد المحافظة المالية، بالإضافة إلى زيادة فرص عمل جيدة لأبنائنا في جميع المجالات لتحقيق التنمية المطلوبة.