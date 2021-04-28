شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «عطاء» و«Advance» لدعم ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقّع صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة «عطاء» بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوى الإعاقة والتوحد «Advance»، لتمويل مشروع «قدرات بلا حدود»، ووقع البروتوكول أميرة الرفاعى، المدير التنفيذى للصندوق، ومها الهلالى، رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وقال محمد عشماوى، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، إن الهدف الأساسى من المشروع المقترح هو رفع كفاءة 27 جمعية من الجمعيات التي تقدم الدعم للأطفال ذوى الإعاقات الذهنية والاضطرابات النمائية وطيف التوحد، من خلال تدريب 162 من الإخصائيين التابعين لهم واعتمادهم بعد اجتياز تأهيل 1080 طفل ذوى اضطراب التوحد والإعاقات النمائية المماثلة، وتدريب 1620 إخصائيا، و1080 من أولياء الأمور، في محافظات سوهاج، أسيوط، والمنيا، ودمياط، والغربية، والدقهلية، والشرقية، والسويس، وبورسعيد، بالإضافة لعمل سلسلة من الفيديوهات التعليمية لأولياء الأمور والإخصائيين المبتدئين عن التوحد.

وأضاف أن بنك ناصر وضع قضايا ذوى الإعاقة على قمة أولوياته بناء على تكليفات الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة البنك، حيث أولت الأشخاص ذوى التوحد اهتماما خاصا، وسبق وأطلقت الوزارة مركز خدمات التوحد في عام 2018، كما تدعم الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال، للاهتمام والدفاع عن حقوق الأشخاص ذوى التوحد بما يشمل الصحة والتعليم والدمج المجتمعى والعمل وكافة الخدمات، في دعوة لأهمية التوعية المجتمعية بحقوق ذوى التوحد، ومساعدة المصابين على ممارسة حياتهم بشكل طبيعى كأفراد قادرين على الإنتاج داخل المجتمع وعلى التفاعل مع الآخرين وتنمية قدراتهم العقلية.