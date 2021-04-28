شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد المصرى ومستقبل واعد.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، الاقتصاد المصرى ومستقبل واعد.. 3 سنوات وتبدأ ثمار المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى.. يهدف إلى مضاعفة الصادرات وتوطين الصناعات التكنولوجية.. ويساهم فى خفض العجز والدين العام والبطالة.

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