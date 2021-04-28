"مع نيو بلان تأمل شخصية المكان".. خالد النبوي بطل الحملة الإعلانية لـ"نيو بلان للتطوير"

محمد اسماعيل - القاهرة - (إعلان تحريري)

أعلنت شركة نيو بلان للتطوير العقاري التعاون القوي مع الفنان العالمي خالد النبوي ليكون بطلا للحملة الإعلانية للشركة خلال شهر رمضان الكريم، حيث يستعرض الفنان العالمي مشروعات الشركة الجاري تطويرها في عدد من المناطق المتميزة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.

ورحب الفنان العالمي خالد النبوي بهذه الخطوة وبالاشتراك مع المخرج الكبير هادي الباجوري لإخراج هذا الاعلان بمستوى راقي ومتميز وبجودة عالية، ليتم تصوير هذا الإعلان المتميز خلال يومين فقط بما يعكس سلاسة في التعامل بين جميع القائمين على هذا العمل.

وقال المهندس وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة نيو بلان للتطوير العقاري، إن الفنان خالد النبوي ليس ممثلا محليا فقط ولكنه نجم عالمي ويساهم التعاقد معه في الترويج لمشروعات الشركة ليس على الصعيد المحلي فقط ولكن على الصعيد العالمي، وكذلك الكشف عن مشروعات الشركة الحالية وشكلها على أرض الواقع، لافتا إلى أن ثقة العملاء في شركة نيو بلان والثقة التي يتمتع بها الفنان خالد النبوي يساهمان في الترويج بقوة لمشروعات الشركة.

وأضاف المهندس وليد خليل أن اختيار الفنان خالد النبوي يتماشى مع فكرة شركة نيو بلان للتطوير فهي شركة لها بصمة مميزة في مجال التطوير العقاري واختارت ممثلا له شخصية متميزة ومستقلة تجعله مختلفا ومتميزا وفريدا من نوعه.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة نيو بلان للتطوير العقاري، إلى أن الإعلان يقدم مشروعات الشركة بطريقة مبتكرة، فيتم استعراض مشروعات "سيرانو و"أتيكا" و"لامبورجيني نيو كابيتال" وهو أول كومباوند سكني فندقي بالتعاون مع علامة "لامبورجيني" العالمية، ومشروع "إيكلا" ومشروع "إيلفين"، ليركز الإعلان على فكرة "تأمل شخصية المكان" والتي تعني أن لكل مشروع من مشروعات الشركة شخصية مستقلة وفكرة فريدة من نوعها.

وأوضح أن الشركة تنفذ حزمة متنوعة من المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، وهي مشروع "أتيكا" المقام على مساحة 36 فدانًا ويضم 1500 وحدة، ويتم تنفيذه على 4 مراحل، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال 2023، وتم بدء أعمال التسوية والحفر، وتم طرح المرحلة الثانية بالمشروع بالتعاون مع لامبورجيني العالمية وذلك في إطار سعي الشركة للتعاون مع علامات تجارية عالمية مميزة.

وأضاف أن الشركة تنفذ مشروع "إيلفين" وهو مشروع تجاري إداري بحي المال والأعمال، على مساحة 7 آلاف متر مربع، ويضم مولًا تجاريًّا على أول دورين 7 أدوار متكررة مخصصة كمكاتب إدارية كاملة التشطيب، وتبدأ تسليم الوحدات للعملاء خلال 3 سنوات على الأكثر.

كما تنفذ الشركة مشروع "سيرانو" بالحى السكنى السابع R7 ويُقام على مساحة تقارب 15 فدان ويتضمن نحو 600 وحدة، بالإضافة إلى جزء تجاري بالمشروع.

وأشار إلى تنفيذ مشروع "إيكلا" بنظام الشراكة مع محافظة بورسعيد، وهو مشروع سكني يقع على مساحة 40 ألف متر ويضم 350 وحدة سكنية.

وأكد أن العاصمة الإدارية الجديدة فرصة قوية للباحثين عن ملاذ آمن لاستثماراتهم سواء من المطورين العقاريين أو العملاء، فالدولة تنفذ حجم تنمية قوية وبنية تحتية لا مثيل لها في العاصمة الإدارية وهو ما يشجع المطورين على التواجد باستمرار ضمن هذا المشروع