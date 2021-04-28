غلق مسجدين بالمنوفية لعدم التزام الرواد بإجراءات مواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرار لجنة أزمة كورونا بديوان عام الوزارة بغلق مسجد المغفرة بناحية شبرا باص بمركز شبين الكوم، والمسجد القبلي بناحية كفر الجلابطة بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، لعدم التزام روادهما بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكدت اللجنة، أن طاعة الله (عز وجل) لا تنال بمعصيته سبحانه في أذى الخلق ومن كان يحب بيوت الله (عز وجل)، فليحرص على بقائها مفتوحة من خلال التزامه بالتعليمات والإجراءات الوقائية.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الأربعاء، أن ذلك يأتي بناءً على المذكرة الواردة إلى غرفة العمليات المركزية من مديرية أوقاف المنوفية اليوم الأربعاء.