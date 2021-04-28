مرصد الأزهر يدين الاعتداء على أحد مساجد أمريكا في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، الاعتداء العنصري الذي استهدف مسجد "فارجو" في مدينة مورهيد بولاية مينيسوتا الأمريكية، والذي أسفر عن تحطم نوافذ المسجد وتضرر المنطقة المحيطة به إضافة إلى الكتابات المعادية للإسلام على الجدران.

وأكد المرصد، في بيان، اليوم الأربعاء، أن تصاعد وتيرة الهجمات العنصرية ضد دور العبادة مؤخرًا من شأنه العمل على تأجيج مشاعر السخط والغضب بين المسلمين، لا سيما في شهر رمضان المبارك. معتبرًا أن أي اعتداء على دور العبادة هو جريمة إرهابية لا بد وأن يعاقب عليها فاعلها بحزم؛ منعًا لتغذية مشاعر الكراهية والتمييز التي لا تجني من خلفها المجتمعات سوى عدم الاستقرار والأزمات.

جدير بالذكر أن المرصد تناول قضية الاعتداء على دور العبادة وخطورة خطاب الكراهية في عدد من إصداراته بشكل موسع، والتي خلص فيها إلى عدد من التوصيات على رأسها الدعوة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة تلك الممارسات المتطرفة وردع كافة أشكال التعصب، وكذلك تجريم كافة الرسائل التي تحمل دعوات للكراهية والتمييز بين أبناء الوطن الواحد، والتي تستخدمها الجماعات المتطرفة كذريعة لتسهيل وتبرير ما تقوم به من أعمال إرهابية.