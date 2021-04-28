"داخلها طفلين".. تجديد حبس المتهم بسرقة سيارة بالإكراه في مصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

قررت نيابة مصر الجديدة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بسرقة سيارة أحد المواطنين بالإكراه، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة.

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد الأشخاص، وسيدة، بأنه عقب قيام الأول بركن السيارة قيادته "ملك والده" بدائرة القسم، وبصحبته الثانية وطفلتين، وقام بالترجل من السيارة وبداخلها سالفي الذكر، ومفتاح التشغيل لشراء بعض المستلزمات، وأثناء ذلك فوجئ باستقلال أحد الأشخاص السيارة وإجبار الثانية على الترجل منها تحت تهديد سلاح أبيض، ولاذ بالفرار بالسيارة وبداخلها الطفلتين.

فى وقت لاحق أخطرت الخدمات الأمنية بدائرة القسم بالعثور على الطفلتين عقب قيام مرتكب الواقعة بالتخلى عنهما، والفرار بالسيارة المستولى عليها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستولى عليها وبحوزته (سلاح أبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما أقر بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية لكونه من متعاطى المواد المخدرة "الهيروين" وعدم قدرته على شرائها، وحال سيره بمحل البلاغ شاهد السيارة المستولى عليها وبداخلها مفتاح التشغيل فاختمر فى ذهنه فكرة سرقتها بقصد التصرف فيها بالبيع وشراء المواد المخدرة، وفى سبيل ذلك قام باستقلال السيارة وإجبار المبلغة الثانية على الترجل منها عقب تهديدها بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته، وأثناء ذلك فوجئ بتواجد الطفلتين بداخل السيارة فقام بالفرار بالسيارة وبصحبته الطفلتين، وعقب ذلك تخلى عنهما بمحل العثور عليهما.

باستدعاء المبلغين اتهماه بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.