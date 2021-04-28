ضبط صاحب فيديو إطلاق نار أعلى سطح عقار بالقاهرة.. والتحريات:"صور نفسه للتباهي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على المتهم في واقعة إطلاق عيار ناري من فرد خرطوش بحوزته وتصوير مقطع فيديو وبثه عبر صفحته الشخصية للتباهي.

وردت معلومات لأجهزة مديرية أمن القاهرة مفادها قيام أحد الأشخاص بنشر مقطع فيديو له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً قيامه بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش بحوزته، وذلك حال تواجده أعلى سطح العقار سكنه.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وأمكن تحديد هوية المشار إليه وتبين أنه عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته فرد خرطوش، 5 طلقات من ذات العيار المستخدم في الواقعة).

وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح بقصد الدفاع وعلل قيامه بتصوير مقطع الفيديو وبثه عبر صفحته الشخصية لتداوله بين أصدقائه بقصد التباهي، وأضاف بتحصله على الفرد الخرطوش من أحد الأشخاص (جاري تحديده وضبطه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.