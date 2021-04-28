بـ"أسطوانات هيروين و300 طربة حشيش".. إحباط ترويج شحنة مخدرات في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

سقط في قبضة ضباط مكافحة المخدرات، اثنين من العناصر الإجرامية بحوزتهما كمية كبيرة من الحشيش والهيروين.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية؛ تخصصا في الاتجار بمخدري الحشيش والهيروين بكميات كبيرة وترويجها على عملائهما متخذان من دائرة مركزي شرطة (بدر – أبو المطامير) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبط 300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام، مبلغ مالي –هاتف محمول)، بحوزة (سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة.

كما تم ضبط (4 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول)، بحوزة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة دراو بمحافظة أسوان، حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

وبمواجهة المتهمان بالمضبوطات أيداء ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2٫250٫000– إثنان مليون و مائتان وخمسون ألف جنيه تقريباً).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.