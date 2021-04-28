"خناقة على كوب شاي".. استمرار حبس المتهمين بقتل "حداد الوراق"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس المتهمين بقتل حداد فى منطقة الوراق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، أن خلافا نشب بين حداد أثناء جلوسه على أحد المقاهى مع عامل بالمقهى، بسبب تناول مشروب "شاي"، فتدخل شقيق العامل، والذى يعمل هو الأخر في المقهى واعتديا على المجنى عليه بالضرب.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين اعتديا على الحداد بسلاح أبيض فسقط غارقا في دمائه، وفارق الحياة، وألقت أجهزة الأمن القبض على الشقيقين المتهمين وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل النيابة التى باشرت التحقيق.