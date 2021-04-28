شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يعلن اعتماد أول مركز تدريبي خارج الجامعات المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اعتماد مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، كأول مركز تدريبى معتمد من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، للتدريب على أساسيات التحول الرقمى ومنح الشهادة المعتمدة، وكذلك تقديم جميع الخدمات التدريبية الاخري .

جاء هذا خلال لقائه الدكتور محمد حسن جاد الله ،مدير الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عمر سالم، إستشاري وحدة نظم ادارة المعلومات (MIS) بالمجلس الأعلى للجامعات، لتوقيع برتوكول التعاون المشترك بين محافظة الشرقية والمجلس الأعلي للجامعات المصرية، في مجالات التدريب الرسمية التابعة للمجلس الأعلى، وكذلك إعتماد مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بالديوان العام مركزاً معتمداً خارج الجامعات المصرية، للتدريب والإختبارات لمنح شهادة أساسيات التحول الرقمي (Digital transformation certificate) ومجالات التدريب الأخري طبقاً للمعايير العالمية.

ويُعد هذا البرتوكول خطوة إستباقية لمحافظة الشرقية، لتدريب الكوادر الإدارية بالديوان العام ومراكز المدن ولجميع المواطنين الراغبين في الحصول على دورات تدريبية وثقل خبراتهم العلمية، والعملية ولتفعيل خطتها الإستراتيجية نحو التحول الرقمى.

ومن جانبه، أكد محافظ الشرقية على أهمية تطبيق منظومة التحول الرقمي التي تتبناها الحكومة المصرية، والإستفادة من تطبيقاتها المختلفة للإرتقاء بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين، مشيراً إلى أن المحافظة شرعت لإبرام هذا البروتوكول بينها وبين المجلس الأعلى للجامعات المصرية، بهدف تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالجهاز الإداري وجميع المواطنين على أساسيات التحول الرقمي، وكذلك مجالات التدريب الأخري المعتمدة جميعها من المجلس الأعلى للجامعات، ولتحسين منظومة العمل ورفع جودة الخدمات المقدمة في كافة القطاعات التي تمس المواطن بشكل مباشر، وتماشياً مع خطة الدولة لتطوير الخدمات الحكومية بالشكل الأمثل، مشيراً إلى إعلان المحافظة عبر صفحتها الرسمية عن خطة التدريب المقرر عقدها وتنفيذها في الفترة القادمة.

وأوضح المحافظ أنه بعد الإنتهاء من تطوير مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بالديوان العام، وتجهيزه بالشكل المتناسب مع المعاييرالمطلوبة ،قام ممثلي ومسؤلي الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات بزيارته اليوم، والتأكد من إستيفائه للشروط والمعايير ليتم الإعلان عن إعتماده كأول مركز تدريبي خارج الجامعات المصرية، لتقديم خدمات التدريب والإختبارات وإصدار الشهادات المعتمدة للتحول الرقمي من المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار المحافظ أنه تفعيلاً للبروتوكول الموقع اليوم، ستقوم المحافظة باختيار 14 من العاملين بالديوان العام ومراكز المدن، ممن لديهم الخبرة والتميز في مجال الحاسب الآلي للحصول على دورة تدريب مدربين مكثفة بالمجلس الأعلي للجامعات لمدة 4 أيام، يصبحون بعدها قادرين على تدريب جميع الكوادر الإدارية بالمحافظة على أساسيات التحول الرقمي.

بدوره، أكد الدكتور محمد حسن جاد لله ،مدير الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، أنه إنطلاقاً من مسئولية وزارة التعلييم العالي والبحث العلمي بكافة مؤسساتها نحو التحول الرقمي للمجتمع الجامعي، وكذلك المجتمع المدني كان قرار المجلس الأعلى للجامعات لتفعيل شهادة أساسيات التحول الرقمي لنشر المعرفة لتكنولوجيا المعلومات لعدد كبير من الفئات المستهدفة، لذا تم عمل برتوكول تعاون بين المجلس الأعلي للجامعات ومحافظة الشرقية لخدمة المجتمع، وتوفير الخدمات التدريبية في مجال تكنولجيا المعلومات بكافة السبل وبأعلى درجات الفاعلية والكفاءة الممكنة وبأقل التكلفة.

يذكر أن مركز تدريب علوم الحاسب الألي وتكنولوجيا المعلومات بالديوان العام ،والذي تم انشاؤه بتاريخ 16/9/1995 يضم نخبة من المدربين المتخصصين ذوي الكفاءة والخبرة، وحاصل على المركز الاول على مستوي الجمهورية عامي 2000 و2001 في تدريب علوم الحاسب، وحاصل على شهادة الجودة العالمية iso9001 منذ عام 2000 وحاصل على ترخيص اجراء اختبارات الرخصة الدولية لقيادة الجاسب الالي icdl ويخضع للاشراف من معهد ITI التابع لمجلس الوزراء ،ويُعد من أكبر المؤسسات التعليمية الحكومية في مجال الحاسب الآلي، وكذلك اليوم أصبح مركز معتمدا للتدريب والإختبارت لمنح شهادة أساسيات التحول الرقمي.