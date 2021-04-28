شكرا لقرائتكم خبر عن «كلام تك» برنامج جديد من إنتاج «بودكاست المصري اليوم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق اليوم في الثامنة مساءً، أولى حلقات برنامج «كلام تك»، من إعداد وتقديم أيمن صلاح، خبير تكنولوجيا المعلومات، ضمن سلسلة «بودكاست المصري اليوم».

البرنامج يتناول الجديد في عالم التكنولوجيا، ويساعدك على اتخاذ قرارك بناءً على خبرة المستخدم، والتي يوفرها الخبير أيمن صلاح.

للاستماع إلى الحلقة:

أيمن صلاح، خبير في علوم الاتصال الرقمي، يعمل محاضرًا بجامعة القاهرة، والجامعة الأمريكية، والجامعة الكندية. كما عمل مدربًا مع عدة مؤسسات عالمية مثل الأمم المتحدة، والمعونة الأمريكية، والمركز الدولي للصحفيين، ومؤسسة أريج للصحافة الاستقصائية.

كما يعمل استشاريًا للاتصال والتواصل الرقمي مع العديد من المؤسسات الإعلامية في الوطن العربي مثل المصري اليوم، والأهرام، وجريدة الغد بالأردن، وإذاعة راديو البلد.

ويملك أكثر من 25 عامًا من الخبرة في مجال التسويق، والاتصال التسويقي، مع عدة شركات عالمية، في عدة مجالات. كما ساهم في تطوير عدة مواقع وخدمات حكومية مثل بوابة الحكومة الإلكترونية بمصر، وأطلب، والعب، وكرير ميدل إيست.

وانطلق بودكاست المصري اليوم، منذ بداية رمضان، تحت إشراف محمد الهواري، مدير التحرير بمؤسسة المصري اليوم، بست برامج: من حقك تسمع، حكايات منسية، أكلات وتوابل، أصوات السماء، درب النور، رمضان ترند.

وستشهد الفترة المقبلة إطلاق عدد من البرامج المتخصصة والمتنوعة.

اختر منصتك المفضلة، ثم اضغط follow، لتستمع إلى برامجنا وتقوم بتنزيلها في أي وقت، ويمكنكم متابعة بودكاست المصري اليوم عبر المنصات التالية:

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