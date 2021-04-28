شكرا لقرائتكم خبر عن «نقل النواب» تتلقى طلبًا من «النقل الجماعي» بالنظر في توسعات معطلة بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت لجنة النقل بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، طلبات تتعلق بتوسعات يرغب القطاع الخاص في تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مع طلب تسهيلات على الاستثمار في قطاع النقل.

كانت هيئة النقل العام، قد رفضت طلبا لإحدى شركات النقل الجماعى بالقاهرة الكبرى لتوسعة أسطول خطوطها وزيادة استثماراتها المحلية دون إبداء أسباب أكثر من مرة فيما رفض المهندس محمد عبدالله، مدير مشروع النقل الجماعى الرد على أسباب الرفض.

وقال سيد الإنجليزي، رئيس مجلس إدارة الشركة الإنجليزية للنقل الجماعي والتي تمتلك نحو 450 أتوبيسا بالقاهرة الكبرى أن شركته ملتزمة بسداد الرسوم المستحقة للهيئة ومحافظة القاهرة مقابل الانتفاع بمسارات الخطوط حيث تدفع نحو 3 ملايين جنيه تقريبا شهريا لصالح الهيئة.

وأضاف الإنجليزي، أنه تقدم للحصول على الموافقة بتشغيل نحو 100 أتوبيس جديد لتدعيم الخطوط العاملة إلا أنه فوجئ بالموافقة على طرح 30 أتوبيس فقط دون إبداء أسباب ووصف ذلك بإعاقة الاستثمار واستمرار الروتين والبيروقراطية في التعامل مع إجراءات الاستثمار والقطاع الخاص ما يعوق جذب المستثمرين بخلاف توجهات الدولة والحكومة لتشجيع المستثمرين لتعزيز الاستثمار والتنمية والنمو.

وأوضح ان هناك عراقيل أمام تشغيل خطوط جديدة للنقل الجماعي تقدمت بها شركته، فضلا عن المخالفات التي يتم احتسابها شهريا بتقديرات جزافية.

وأشار رئيس الشركة، إلى أن شركته هي الأولى في مشروع النقل الجماعى التي عملت على تحويل أتوبيساتها للعمل بالغاز الطبيعى وصديقة للبيئة، بناء على توجيهات الدولة الفترة الأخيرة وهي الشركة الوحيدة بالمشروع التي شاركت في معرض تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي بحضور السيد رئيس الجمهورية وأنه يسعى دائما على التطوير وتقديم أفضل الخدمات لصالح المواطنين.

من جانبه، قال علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أنه سيقوم بدراسة طلبات الشركة الإنجليزية للنقل الجماعى التوسعية وفحصها تمهيدا للرد مؤكدا دور الدولة في توسع هذه الشركات بالعمل بالقاهرة والمحافظات جنبًا إلى جنب مع هيئة النقل العام وكذا التوسع في النقل الذكي والتشاركي وفقا للضوابط والقوانين المقررة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وقال محمود الصعيدي، عضو مجلس النواب، أن جائحة كورونا تفرض التيسير لشركات النقل الجماعى بالقاهرة والمحافظات لتعزيز مشاريعها وأسطولها للتخفيف على المواطنين في تحركاتهم وتنقلاتهم اليومية في ظل انتشار الفيروس وتطبيق الإجراءات الاحترازية

في نفس السياق، قال الدكتور سيد حجازي، عضو مجلس الشيوخ، ‘نه تلقى العديد من الشكاوى خلال الفترة الأخيرة من المواطنين لتضررهم من عدم التوسع في سيارات النقل الجماعى ما يخلق تكدسات في الكثير من المناطق وعودة ظاهرة الطوابير في المحطات المختلفة.