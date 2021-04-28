شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات حالة الطقس غدًا الخميس .. شديد الحرارة ونشاط الرياح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة فى مصر غدًا الخميس على جميع أنحاء الجمهورية، وتستمر درجات الحرارة في الارتفاع خلال توقعات حالة الطقس غدًا عن درجة الحرارة خلال الطقس اليوم الأربعاء.

حالة الطقس غدً الخميس

وأوضحت الأرصاد الجوية بوجود منخفض جوي يدفع كتلة هواء شديدة الحرارة قادمة من شبه الجزيرة العربية وتؤثر على شمال البلاد.

وتشير توقعات هيئة الأرصاد عن طقس Weather الغد إلي أن الطقس غدًا يكون شديد الحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ويكون الطقس حارًا على السواحل الغربية بينما يكون مائل للحرارة على السواحل الشرقية.

وقال الأرصاد فى تقرير عن حالة الطقس المتوقعة غدًا خلال ساعات الليل معتدلة على جنوب البلاد ولطيفة على باقي الأنحاء.

ويتوقع أن تكون الرياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد والوجه البحري وذلك ضمن طقس الغد الخميس.

وتشير توقعات حالة الطقس الخميس عن حالة البحرين الأحمر والمتوسط إلي إعتدال حالة البحر المتوسط والأحمر وارتفاع الموج فى البحر المتوسط من متر إلي مترين إلا ربع والرياح شمالية شرقية إلي جنوبية شرقية، وفى البحر الأحمر يكون ارتفاع الموج من متر ونصف إلي مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.

ويكون اتجاه الرياح خلال الطقس غدًا تصبح الرياح شمالية شرقية على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد.

ارتفاع درجات الحرارة غدًا عن اليوم

تواصل درجات الحرارة الارتفاع غدًا عن الحرارة ضمن حالة الطقس Weather اليوم الأربعاء، وترتفع درجة الحرارة العظمي على القاهرة ضمن تنبوءات الأحوال الجوية إلي 36 درجة بدلاً من 32 درجة اليوم، كما ترتفع درجات الحرارة خلال توقعات الطقس Weather غدًا لتكون 30 للعظمي فى الإسكندرية مقابل 27 ضمن طقس اليوم الأربعاء، كما تزداد شدة الحرارة خلال حالة الطقس على سوهاج غدًا لتصبح 37 مقابل 34 ، أما عن حالة الطقس فى أسوان فتزداد درجة الحرارة لتصبح 39 بدلاً من 37 درجة.

توقعات درجات الحرارة غدًا

تشير توقعات الأرصاد الجوية عن الطقس غدًا Weather إلي إرتفاع درجات الحرارة عن اليوم الأربعاء على كافة محافظات الجمهورية وتستمر فى الارتفاع حتى غدًا الجمعة الموافق نهاية شهر أبريل.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة العظمي والصغري غدًا:

درجة الحرارة فى القاهرة : 36- 19