شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات حالة الطقس غدًا الخميس .. شديد الحرارة ونشاط الرياح والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حالة الطقس غدً الخميس
وأوضحت الأرصاد الجوية بوجود منخفض جوي يدفع كتلة هواء شديدة الحرارة قادمة من شبه الجزيرة العربية وتؤثر على شمال البلاد.
وتشير توقعات هيئة الأرصاد عن طقس Weather الغد إلي أن الطقس غدًا يكون شديد الحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.
ويكون الطقس حارًا على السواحل الغربية بينما يكون مائل للحرارة على السواحل الشرقية.
وقال الأرصاد فى تقرير عن حالة الطقس المتوقعة غدًا خلال ساعات الليل معتدلة على جنوب البلاد ولطيفة على باقي الأنحاء.
ويتوقع أن تكون الرياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد والوجه البحري وذلك ضمن طقس الغد الخميس.
وتشير توقعات حالة الطقس الخميس عن حالة البحرين الأحمر والمتوسط إلي إعتدال حالة البحر المتوسط والأحمر وارتفاع الموج فى البحر المتوسط من متر إلي مترين إلا ربع والرياح شمالية شرقية إلي جنوبية شرقية، وفى البحر الأحمر يكون ارتفاع الموج من متر ونصف إلي مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.
ويكون اتجاه الرياح خلال الطقس غدًا تصبح الرياح شمالية شرقية على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد.
ارتفاع درجات الحرارة غدًا عن اليوم
توقعات درجات الحرارة غدًا
وتكون درجات الحرارة المتوقعة العظمي والصغري غدًا:
درجة الحرارة فى القاهرة : 36- 19
درجة الحرارة فى الإسكندرية : 30- 18
وادي النطرون : 33 - 18
درجة الحرارة فى طنطا : 35 - 19
شبين الكوم : 36 - 19
دمنهور : 34 - 19
بلطيم : 28 - 17
مطروح : 32 - 18
السلوم : 35 - 17
سيوة : 34 - 20
بورسعيد : 38 - 17
دمياط : 27 - 17
الزقازيق : 36 - 18
المنصورة : 35 - 18
الإسماعيلية 36 - 18
درجة الحرارة فى السويس : 36 - 19
العريش : 28 - 18
رفح : 28 - 18
رأس سدر : 31 - 18
نويبع: 34 - 24
طابا : 32 - 22
كاترين : 31 - 16
الطور : 33 - 34
درجة الحرارة في شرم الشيخ : 37 - 24
الغردقة : 36 - 23
مرسي علم : 36 - 23
وتواصل الحرارة الإرتفاع خلال توقعات حالة الطقس الخميس على الصعيد وجنوب البلاد وتكون كما يلي:
درجة الحرارة فى الفيوم : 36 - 20
درجة الحرارة فى بني سويف : 36 - 20
درجة الحرارة فى المنيا : 37 - 21
درجة الحرارة فى أسيوط : 37 - 21
درجة الحرارة فى سوهاج : 37 - 22
درجة الحرارة فى قنا : 37 - 23
درجة الحرارة فى الأقصر : 38 - 23
درجة الحرارة فى أسوان : 39 - 24
درجة الحرارة فى أبو سمبل : 38 - 25
الوادي الجديد : 36 - 24
شلاتين : 33 - 25
حلايب : 32 - 24