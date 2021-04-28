شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق بدير مارمينا العجائبي غرب الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق اندلع بدير مارمينا العجائبي، بمنطقة كينج مريوط، غرب الإسكندرية، وذلك دون وقوع إصابات.

تلقي اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية، يفيد تلاقيها بلاغا بنشوب حريق بدير الشهيد مارمينا العجائبي.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وضباط قسم شرطة العامرية ورجال الحماية المدنية رفقة سيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق قبل انتقاله إلى باقي الدير.

وتبين من الفحص أن الحريق نشب بمخزن تعبئة زيت البركة الخاص بالدير ولم يسفر عن وقوع أي إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.