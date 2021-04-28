شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مايو المقبل.. أهالي «عزبة حرب» بالجيزة يُودعون المنطقة غير الآمنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت محافظة الجيزة يوم 5 مايو المقبل، موعدًا لتوديع أهالي عزبة حرب ببولاق الدكرور مساكنهم العشوائية غير الآمنة، واستلام مساكنهم الجديدة والبديلة بحي الهر، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالقضاء على مشكلة العشوائيات.

واستشهدت الصفحة الرسمية للمحافظة على «فيس بوك»، الأربعاء، بمقولة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أنه «لا يمكن هنسمح ابدا اننا يبقي عندنا عشوائيات كده تاني».

كان أهالي عزبة حرب قد وقعوا عقود الوحدات السكنية الجديدة بحضور نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة اليوم حيث تم توقيع عقود 80 وحدة سكنية جديدة، وذلك في إطار استعداد محافظة الجيزة لتسكين المرحلة الثانية لأهالي عزبة حرب بحي بولاق الدكرور، حيث سيتم تسكين الأهالي بالوحدات السكنية الجديدة بمنطقة منشأة البكاري بحي الهرم.

وأعرب الأهالي عن سعادتهم بالسكن الجديد، والذي سيوفر لهم فرصة لحياة أفضل، حيث سيتم بدء التسكين الأسبوع القادم وعلى مدار ٤ أيام.