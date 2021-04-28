شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط بانجو وهيروين مع 6 متهمين في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الأربعاء، القبض على 6 أشخاص بحوزتهم 6 قطع أسلحة نارية و2 كيلو وربع من نبات البانجو المخدر و50 جرام من مخدر الهيروين.

وتحرر المحضر اللازم واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتمت إحالتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق.

تأتي الحملات بتوجيهات مدير أمن أسوان وتحت إشراف مدير إدارة البحث الجنائي لاستهداف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بكل أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجون عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.