شكرا لقرائتكم خبر عن «المياه الجوفية بالبحر الأحمر» تبدأ تنفيذ مشروعات حماية رأس غارب والزعفرانة من السيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد المهندس محمد السيد عبدالرحمن، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بالبحر الأحمر، على التأكيد بالالتزام بالمواصفات الفنية واشتراطات العقد وبالاحتياطات الوقائية ضد فيروس كورونا خلال تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول لمدينة رأس غارب من خلال إنشاء قناة صناعية وحاجز توجيه، وعملية إنشاء عدد 2 بحيرة وحاجز خلف كل بحيرة لحماية الزعفرانة.

وتشمل العملية الأولى الحفر للقناة بالتوازي مع تكوين طبقات الردم للحاجز الموازي للقناة وجاري أعمال تشغيل الطبقة الثالثة بطول ١كم من تسوية ورش مياه ودمك وجاري أعمال توريد تشوينات للردم للطبقة الثانية بطول ١كم التالية وأعمال تسوية الطبقة الأولى بطول ١كم التالية حيث يبلغ الطول الكلى للحاجز والقناة 12 كم

كما تشمل العملية الثانية أعمال الارنكة للميول للبحيرة 3 والحاجز خلفها والتسوية والعمل في تشوين أحجار لمباني الدبش لحاجز البحيرة 1 وأعمال أرنكة الميول.