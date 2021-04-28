شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يشهد توقيع بروتوكولًا لزراعة 200 فدان من أرض الغابات الشجرية بأبوتشت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي وإحدى الشركات العاملة في مجال الاستثمار الزراعي لزراعة 200 فدان من أرض الغابات الشجرية بمركز أبوتشت بنظام التأجير بحق الانتفاع لمدة 25 عام بإستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة طبقاً للكود المصري رقم 501 لسنة 2015 وتعديلاته، وذلك بحضور حازم عمر نائب محافظ قنا والمهندس تامر سعيد السكرتير العام لمحافظة قنا والمهندس خالد المشنب العضو المنتدب للشركة.

وأوضح محافظ قنا في تصريحات له، الأربعاء، أنه وقع البروتوكول كلا من المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا ممثلا عن شركة المياه، والإعلامي خالد سليمان رئيس مجلس إدارة شركة ايجبت وان، ممثلا عن الشركة، وذلك بهدف ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة مثل مياه الصرف المعالج من خلال تخصيص مساحات واسعة من الأراضى لزراعة غابات شجرية تستوعب صرف ما يتم إنتاجه من مياه صرف صحي معالج من تلك المحطات بشكل آمن .

وأضاف الداودي أن ذلك يأتي في إطار توجهات الدولة بضرورة إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحى المعالج واستخدام المساحات الصحراوية في الزراعات طبقا للكود المصرى 501 لسنة 2015 ورفع العائد الاقتصادى من الصرف المعالج وفى إطار خطة الدولة نحو التوسع في التشجير وزراعة الغابات لمواجهة خطر التغير المناخي وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة .

توقيع بروتوكول لزراعة ٢٠٠ فدان بالغابة الشجرية بابوتشت

توقيع بروتوكول لزراعة ٢٠٠ فدان بالغابة الشجرية بابوتشت