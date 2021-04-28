طلاب صفوف النقل يختتمون الامتحانات المجمعة متعددة التخصصات لشهر أبريل

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم طلاب صفوف النقل، اليوم الأربعاء، امتحانات شهر أبريل المجمعة متعددة التخصصات في ورقة واحدة استثنائيا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد

وأدى طلاب صفوف الرابع الابتدائي والأول الإعدادي والصفين الأول والثاني الثانوي الامتحان المجمع داخل المدارس وسط إجراءات احترازية مكثفة.

وبدأ توافد الطلاب بالمرحلة الابتدائية والاعدادية على المدارس في السابعة صباحا وخضع الطلاب والطالبات للكشف الحراري ومنع دخول الطلاب قبل ارتداء الكمامة أو غطاء الوجه.

وتوافد طلاب الصف الأول الثانوي من الساعة التاسعة صباحا وحتي 10.30 صباحا لأداء الامتحان المجمع في مواد اللغة الأجنبية الأولى ( 15 سؤالا)، والفلسفة (10 أسئلة)، والرياضيات (10 أسئلة).

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي، الامتحان في مواد الكيمياء (10 أسئلة)، والفيزياء (10 أسئلة)، والأحياء (10 أسئلة)، من 9 صباحا حتى 10:30 صباحا

وأدى طلاب الصف الثاني الثانوي (علمي) الامتحان في مواد اللغة الاجنبية الثانية (10 أسئلة) والفيزياء (10 أسئلة) وذلك من 12 ظهرا حتى 1 ظهرا

وأدى طلاب الصف الثاني الثانوي (أدبي)، الامتحان في مواد: اللغة الاجنبية الثانية (10 أسئلة)، والجغرافيا (10 أسئلة)، من 12 ظهرا حتى 1 ظهرا

من جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر أن ينتهي العام الدراسي الحالي 2020/2021 بالنسبة لطلاب صفوف النقل بإنتهاء امتحانات شهر أبريل.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني احصائيات اليوم الثاني للامتحانات المجمعة لصفوف النقل ،حيث أدي الثلاثاء طلاب صفوف النقل (الصف السادس الابتدائي والصفين الأول والثاني الثانوي)، امتحانات شهر أبريل بنظام الامتحانات المجمعة وباتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان المجمع في مواد اللغة الأجنبية الأولي والفلسفة والمنطق والرياضيات، كما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان المجمع في مواد اللغة الأجنبية الأولي والكيمياء والأحياء (الشعبة العلمية)، ومواد اللغة الأجنبية الأولي والفلسفة والمنطق وعلم النفس (الشعبة الأدبية).

وحضر مليون و824 ألف و372 طالب وطالبة بالصف السادس الابتدائي، لأداء الاختبار المجمع من إجمالي مليون 872 ألف و114 طالب وطالبة، حيث بلغت نسبة الحضور 97.45%.

وقررت الوزارة أن تكون نهاية شهر أبريل الجاري هي نهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي، باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.