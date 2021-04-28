شكرا لقرائتكم خبر عن 181 ألف و471 طالب وطالبة يختتمون امتحانات نهاية العام الدراسي في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، سير عملية أمتحانات نهاية العام الدراسى لصفوف النقل من الرابع الأبتدائى وحتى الثانى الثانوى العام والفنى فيما عدا الشهادات الإعدادية والثانوية والفنية ( أبريل 2021 )، والتي بدأت الإثنين الماضي واختتمت اليوم الأربعاء بأداء 181 ألف و471 طالب وطالبة منهم 92ألف و471 بالمرحلة الإبتدائية، و57 ألف و30 بالمرحلة الأعدادية، و12 ألف و248 بالمرحلة الثانوية العام و20 ألف بالمرحلة الثانوية الفنية.

وعقدت كافة الإمتحانات ورقياً داخل لجان ووسط تطبيق الإجراءات الإحترازية على مدار 3 أيام متتالية للحد من إنتشار فيرس كورونا المستجد .

وأكد الدكتور خالد القبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن عملية الأمتحانات وأداء الطلاب لها تمت في أجواء مستقرة وهادئة دون وجود أي معوقات، كما تم تطبيق الإجراءات الوقائية والتأكد من إلتزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي، مع توفير المطهرات وتعقيم اللجان قبل وبعد أداء العملية الأمتحانية، لافتاً إلى صدور قرار وزارة التربية والتعليم بأن أمتحان شهر أبريل هو أخر أمتحانات الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل من الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي إيذاناً بإنتهاء العام الدراسي 2020/2021 لتبدأ بعدها الإجازة الصيفية ،وذلك بأستثناء طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية.