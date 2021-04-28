شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة بنها يناقش تطوير الكتاب الجامعي في ظل التحول الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس جامعة بنها إجتماعه، الأربعاء ، برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس الجامعة، وحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

استهل «الجيزاوى» الجلسة بتقديم التهنئة للاخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، كما قدم التهنئة للعاملين بالجامعة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

واستعرض مجلس الجامعة الإجراءات التي اتخذتها الجامعة لتطوير الكتاب الجامعي في ظل سياسة الدولة للتحول الرقمي وتحويله الى اسطوانات مدمجة أو رفعه على المنصة الالكترونية للجامعة تسهيلا على الطلاب.