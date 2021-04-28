شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تبدأ صرف مقررات شهر مايو للبقالين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مخازن الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قامت اليوم ببدء صرف استعاضات أكثر من 30 ألف بقال تموينى و6000 منفذ جمعيتى لشهر مايو القادم، لافتا إلى أن توجيهاته للشركة القابضة للصناعات الغذائية هى توفير كل احتياجات المواطن من السلع على بطاقة الدعم بجودة عالية، مشيرًا إلى وجود 28 سلعة تصرف لمنافذ التوزيع لصرفها للمواطنين تتنوع ما بين الأرز والزيت والسكر والمكرونة وغيرها من السلع الأخرى.

وأضاف الوزير، أنه أصدر توجيهات لمديريات التموين والأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات الرقابية على كل منافذ الدعم " المخابز، منافذ صرف السلع التموينية للتأكد من جودة المعروض وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه .

وقال أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي، أن نسب صرف السلع التموينية عن شهر إبريل بلغت 100% وأن توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، لشركتى الجملة هى توفير كل احتياجات المواطن من السلع على بطاقة الدعم، أن المواطن فى شهر رمضان قد قام بصرف السلع التموينية مرتين، فى أول الشهر الكريم وفى أخرة وأن شركات الجملة تقوم يوميًا بصرف 3 طن سكر، و 4 آلاف طن زيت، و 1000 ألف طن أرز ومثلة مكرونة يومياً.