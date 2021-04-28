شكرا لقرائتكم خبر عن الزميل محمد الحصرى مصور الخليج 365 يمثل مصر بمعرض "بينالى فينسيا" للعمارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن القائمون على معرض بينالى فينسيا للعمارة الدولى فى إيطاليا خلال دورته الـ 17، تمثيل الزميل محمد الحصرى المصور باليوم السابع فى فعالياته المقامة خلال شهر مايو للعام الحالى.



أسماء المشاركين

وأعلن المعرض أيضا تمثيل كلا من المهندس مصطفى ربيع وعمرو علام وأحمد عصام من مصر، والمهندس رياض الحلبى من لبنان.



المهندسون المشاركون

وكان المعمارى اللبنانى هاشم سركيس، أمين معرض بينالى فينسيا، فى الموقع الرسمى للبينالى، أعلن أن تيمة المعرض تحت عنوان "كيف سنعيش معاً"، وجاء هذا بعد اتساع الانقسامات السياسية وتزايد التفاوتات الاقتصادية، ولذلك دعا المهندسين المعماريين إلى تخيل المساحات التى لابد من العيش فيها بإتساع.



نماذج من أعمال المصور



أعمال المصور محمد الحصرى



جانب من أعمال محمد الحصرى



جانب من الأعمال



المصور محمد الحصرى



المصور محمد الحصرى