شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح نادي بورتو الرياضي والانتهاء من إنشاء 2500 وحدة باستثمارات 5 مليارات جنيه.. بورتو سعيد المعنى الحقيقى للحياة المتكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت شركة عامر جروب من إنشاء 2500 وحدة في مشروع بورتو سعيد خلال الأيام القليلة الماضية وقامت الشركة بتسليم عدد كبير من الوحدات للعملاء قبل موعد تسليمها في زمن قياسي 18 شهر تقريبا كما بدأت الشركة في انجاز باقي الوحدات بالتزامن مع باقي المشروع حتى يتم توفير الحياة الكاملة في بورتوسعيد.

بورتو سعيد يعد واحدا من المنتجعات السياحية السكنية الترفيهية المتميزة حيث يقع غرب مدينة بورسعيد ، وهو ما جعلها أكبر وجهة ترفيهية متكاملة ومقصد مثالي للعائلات من حيث تقديم كل الفعاليات الخاصة بالعائلة والخيارات المتنوعة من السكن والإقامة والتعليم والصحة والاستجمام، والإستمتاع بأجمل الحفلات الترفيهية لتساهم عامر جروب في تنشيط السياحة العائلية من جديد في مدن القناة ودمياط والدقهلية عبر شقق فندقية مصممه للعائلات توفر مزيدا من الراحة والإستمتاع بالجو الجميل بجانب المناظر الخلابة التي تتفرد بها منتجعات بورتو . هذا بجانب فندق خمس نجوم علي أعلي مستوي يقع علي شاطيء البحر المتوسط

وشهد الافتتاح المبدئي لـ نادي بورتو الرياضي في بورسعيد، نجاحا كبيرا، لتكتمل المنظومة داخل بورتو سعيد أحدي مشروعات شركة عامر جروب بعد أفتتاح المدرسة الدولية وكورنيش بطول 1200 متر مع الفندق ثم النادي الرياضي الخاص الأكبر في بورسعيد لتعلن الشركة عن انتهاء المرحلة الأولي قبل موعدها المحدد

ويقول حسن العروسي الرئيس التنفيذي لشركة بورتو سبورتس إحدي شركات عامر جروب أنه تم الإفتتاح المبدئي لأكبر نادي رياضي خاص في بورسعيد والمحافظات المجاورة نادي بورتو الرياضي في بورتو سعيد وهو الحلم الذي بدأناه منذ 9 شهور تقريبا وحققنا الإنجاز وهو البداية الحقيقية لإنشاء العديد من المنشأت الرياضية في مشروعات عامر جروب وبمناسبة الإفتتاح تم عمل العديد من الإنشطة الرياضية الكبري بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة وكان البداية مارثون رياضي عالمي شارك فيه عدد كبير من أهالي بورسعيد ومن ملاك بورتوسعيد وعدد كبير من جميع الجنسيات المختلقة ثم قام النادي بتنظيم بطولة الجمهورية للناشين في التنس الأرضي بالمشاركة مع اتحاد التنس المصري وقد أشاد الجميع بالملاعب والإمكانيات المتميزة وشكروا إدارة النادي علي حسن التنظيم .

يذكر أن نادي بورتو الرياضي ببورتوسعيد يوفر خدمة متميزة لأهالي المنطقة من خلال استراتيجية وضعتها الشركة في التعاقد مع أكبر الشركات في مجال الرياضة وتنظيم المناسبات والأحداث الرياضية وهو ما يؤكد رؤيتنا الاستراتيجية والخاصة بربط الرياضة بالتطوير العقاري وكيف يكون هذا الارتباط بطريقة ايجابية .ويضيف ان نادي بورتو الرياضي ببورتو سعيد هو أول نادي في عامر جروب ولد عملاق لأننا نؤمن بالتخصص من أجل هذا تعاقدنا مع شركاء نجاح من الأكاديميات الخاصة المتميزة لصناعة البطل الرياضي منها أكاديمية اندرلخت والتي يديرها الكابتن أحمد حسن عميد لاعبي العالم وكابتن منتخب مصر والكابتن هادي خشبة كابتن النادي الأهلي وأيضا تعاقدنا مع شركة كوتشيوم للتنس لإدارة نشاط التنس ويديرها الكابتن محمد رمضان المدير الفني السابق للمنتخبات والحائز علي أعلي مستوي في التدريب من قبل الاتحاد الدولي للتنس وايضا تعاقدنا مع شركة سبارك لإدارة كرة الصالات ( اليد والطائرة والسلة ) ويرأسها الكابتن ادم الزغبي لاعب منتخب مصر لكرة اليد والمحترف السابق في الدوري الأمريكي وأيضا تعاقدنا مع شركة روابط الرياضية لإدارة العاب الدفاع عن النفس واخيرا نشاط البدال تنس حيث يوجد لدينا اول ملاعب بدال التنس في محافظتي بورسعيد ودمياط وكذلك تم الاتفاق مع شركة بي فيت والتي يرأسها الكابتن علي مظهر اسطورة الرياضة البدنية مصر وباقي الأنشطة سيتم التعاقد عليها تباعا

وعلي الجانب الآخر انتهت شركة عامر جروب من إنشاء 2500 وحدة في مشروع بورتو سعيد خلال الأيام القليلة الماضية وقامت الشركة بتسليم عدد كبير من الوحدات للعملاء قبل موعد تسليمها في زمن قياسي 18 شهر تقريبا كما بدأت الشركة في انجاز باقي الوحدات بالتزامن مع باقي المشروع حتى يتم توفير الحياة الكاملة في بورتوسعيد. والذي يقع غرب مدينة بورسعيد ، وهو ما جعلها أكبر وجهة ترفيهية متكاملة ومقصد مثالي للعائلات من حيث تقديم كل الفعاليات الخاصة بالعائلة والخيارات المتنوعة من السكن والإقامة والتعليم والصحة والاستجمام، والإستمتاع بأجمل الحفلات الترفيهية لتساهم عامر جروب في تنشيط السياحة العائلية من جديد في مدن القناة ودمياط والدقهلية عبر شقق فندقية مصممه للعائلات توفر مزيدا من الراحة والإستمتاع بالجو الجميل بجانب المناظر الخلابة التي تتفرد بها منتجعات بورتو . هذا بجانب فندق خمس نجوم علي أعلي مستوي يقع علي شاطيء البحر المتوسط .

وقد أكد الدكتور حسني هاني عمر رئيس القطاع العقاري لشركة عامر جروب ان بورتو سعيد تقع علي مساحة 95 فدان أي حوالي 400000 متر مربع علي شاطيء البحر المتوسط وهو مشروع سياحي فندقي سكني ترفيهي خدمي متكامل علي الطريق الساحلي بورسعيد – دمياط يهدف المشروع إلي الإرتقاء بالمستوي السياحي والخدمي ببورسعيد بما يواكب الاستثمارات الوافدة بالمحافظة في المجالات المختلفة بتروليا وبحريا وغيرها وتوفير عمالة مميزة .

ويضيف: المشروع يشمل 4450 وحدة سكنية مقسمة علي 18 عمارة وعدد كبير من حمامات السباحة يخدم المشروع بالاضافة شاطيء رملي بطول 1.3 كم ومناطق ترفيهية للأطفال ومحلات تجارية وهايبر ماركت تطل علي شارع تجاري مصممة بأسلوب منفرد وعالمي ، ويضم مشروع بورتو سعيد فندق خمس نجوم بسعة 200 غرفة فندقية جميعها تتمتع برؤية البحر مباشرة ، ومطاعم وممشي سياحي به محلات تجارية لأقوي وأكبر البراندات العالمية ، وكورنيش بطول 1200 متر ،ومدرسة دولية ونادي رياضي.

كما يضم مشروع بورتو سعيد مباني إدارية مصممة بطراز مميز لجميع الاستخدامات بداية من اليوم الواحد وحتي التعاقدات طويل الأجل وقاعات للأفراح والمؤتمرات ومركز طبي.

وبورتو سعيد ستكون نقطة تحول نحو حداثة وخدمات سياحية وترفيهية غير مسبوقة وسيكون نقطة جذب لكل المنطقة بـحجم استثمارات يصل حوالي الى 5 مليارات جنية تقريباً.



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