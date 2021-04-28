شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: إيقاف استلام توريد القمح المحلى الأحد بمناسبة أعياد الأخوة الأقباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات صحفية اليوم، أن العمل سوف يسير بكافة المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية لاستقبال الأقماح المحلية خلال أيام الجمع والعطلات الرسمية، وخلال التوجيه الوزارى الصادر بتاريخ 26/4/2021.

وقرر المصيلحى، إيقاف العمل بكافة مواقع الاستلام يوم الأحد بمناسبة أعياد الأخوة الأقباط، كما شمل التوجيه الوزارى ايضاً على إيقاف العمل بمواقع استلام القمح المحلى فى اليوم الأول والثانى من عيد الفطر المبارك، على أن يبدأ العمل فى اليوم الثالث من عيد الفطر، بعد إجراء عمليات التطهير والتعقيم للمواقع التى تستلم الأقماح المحلية.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة وكذلك غرف العمليات بالمديريات تتابع جيدا عمليات توريد القماح المحلية، لافتا الى أن جميع المواقع التى تستلم الأقماح المحلية والتى يصل عددها الى 450 موقع تعمل بكفاءة عالية، ويتم متابعتها والرقابة عليها من الأجهزة الرقابية بالوزارة.