شكرا لقرائتكم خبر عن تمويل عمليات توصيل «الغاز والمياه» للمنازل والوحدات السكنية لـ3181 أسرة بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن صندوق توصيل الغاز والمياه في محافظة شمال سيناء التابع للإدارة العامة للإنتاج والشؤون الاقتصادية بالمحافظة، عن تمويل عمليات توصيل الغاز والمياه للمنازل والوحدات السكنية لعدد 3181 أسرة بتكلفة بلغت نحو 6 ملايين جنيها خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضى حتى الشهر الجاري.

وأكد المحاسب أسامة الشريف مدير عام الإدارة العامة للانتاج والشؤون الاقتصادية في ديوان عام المحافظة، في بيان، الأربعاء، أنه بالنسبة للغاز الطبيعى فقد تم تمويل توصيل الغاز الطبيعى لعدد 3063 منزلا ووحدة سكنية بقيمة 5 ملايين و666 ألف و550 جنيها، مشيرًا إلى أن تكلفة توصيل الغاز إلى الوحدة أو المنزل تبلغ 2160 جنيها، يسدد منها مقدم قينته 275 جنيها، ويتم سداد الباقى على أقساط شهرية بقيمة 130 جنيها ولمدة 15 شهرًا.

وأضاف أنه بالنسبة للمياه تم تمويل توصيل المياه لعدد 118 وحدة سكنية بقيمة 292 الف و50 جنيها، حيث تبلغ تكلفة توصيل المياه إلى الوحدة 2600 جنيها (قيمة العداد فقط)، يسدد منها صاحب الوحدة مبلغ 200 جنيها كمقدم، وسداد الباقي على أقساط شهرية بواقع 165 جنيها لمدة 15 شهرًا، نظير رسوم إدارية.

يذكر أن صندوق توصيل الغاز والمياه للمنازل والوحدات السكنية التابع للإدارة العامة للإنتاج والشؤون الاقتصادية في محافظة شمال سيناء يعمل تحت إشراف ورعاية الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ويرأس مجلس ادارته أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة.

ويهدف الصندوق إلى التخفيف عن كاهل المواطنين والمساهمة في توصيل الغاز الطبيعى والمياه إلى المنازل والوحدات السكنية بشروط ميسرة، ونظير رسوم إدارية زهيدة