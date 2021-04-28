شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنجيلية»: احتفالات عيد القيامة السبت المقبل بدون جمهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الطائفة الإنجيلية في مصر أن احتفالات عيد القيامة سوف تتم بدون جمهور، نظراً للتحديات التي فرضتها جائحة كورونا، والتي تتطلب الحد من التجمعات.

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وقال يوسف إدوارد، المنسق الإعلامي للاحتفال: «إنه حرصًا على صحة الجميع ونظرًا للظروفِ التي يمر بها العالم من تحديات انتشار فيروس كورونا، قررنا الاحتفال بعيد القيامة المجيد السبت المقبل، من كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، بدون جمهور، على أن يتم بث الاحتفال على التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية، ليتمكن شعب الكنيسة الإنجيلية في مصر وخارجها من متابعة فعاليات الاحتفال من المنزل».

يذكر أن الطائفة الإنجيلية بمصر أعلنت في وقت سابق، على صفحتها الرسمية، عن انعقاد الاحتفال الرسمي للطائفةِ الإنجيلية بعيد القيامة المجيدِ، بدون جمهور، على أن يقتصر الحضور على السادة أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، وورعاة كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية وشيوخها.