شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتفقد أعمال رفع كفاءة مجزر جنزور الآلي ببركة السبع (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استكمل اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، جولته الميدانية ببركة السبع بتفقد الأعمال النهائية لرفع كفاءة وتطوير مشروع مجزر جنزور بمركز بركة السبع بتكلفة 20 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 85% على مساحة 1050 م2، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل المعوقات لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال.

يأتي هذا في إطار جولاته الميدانية لمتابعة المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي، رافقه خلالها اللواء علاء رشاد، السكرتير العام، واللواء عماد يوسف، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور عادل عبدالمنعم، وكيل وزارة الطب البيطري، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع .

وتابع محافظ المنوفية التجهيزات والتشطيبات النهائية للعنابر وباقي غرف المجزر، ووجه القائمين على الأعمال بتكثيف الجهود لسرعة إنجاز المهام وللانتهاء من الأعمال المتبقية، كما وجه المحافظ بضرورة تأهيل الطريق المؤدي إلى المجزر بالتنسيق مع مديرية المساحة

وفي ذات السياق، تفقد محافظ المنوفية موقع مجزر بركة السبع القديم، ووجه رئيس المدينة ببحث إمكانية نقل أعمال المجزر إلى المجزر الآلي بشبين الكوم أو مجزر جنزور، مع ضرورة إعداد تصور لاستغلال مساحة المجزر القديم والعرض عليه خلال أسبوع بشأن إقامة سوق حضاري وموقف سيارات نموذجي يخدم أهالي بركة السبع، كما وجه رئيس المدينة بإيجاد بديل لسوق الجمعة أسفل الكوبري العلوي ببركة السبع غرب وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري لاستغلال قطعة أرض تابعة للهيئة بنهاية إستاد أحمد رشدي.

وشملت الجولة تفقد محافظ المنوفية أعمال تطوير وتأهيل كورنيش بركة السبع، حيث جاري عمل البلكات الخرسانية وترميم الجسر المطل على البحر مباشرةً، وعقب الإنتهاء من الأعمال الخرسانية سيتم تركيب بلاط الأنترلوك وزراعة الأعمدة الديكورية لإضاء مظهر جمالي للمنطقة، ووجه المحافظ بإدارج الجانب الأخر للكورنيش في خطة التطوير، كما وجه الشركة المنفذة بضرورة تكثيف الأعمال والالتزام بكل المواصفات الفنية، مشددًا على أنه في حالة تراخي المقاول المسند إليه الأعمال يتم سحب الأعمال وإسنادها لآخر لإنجاز المهام المطلوبة ولإيجاد متنفس لأهالي بركة السبع .

وخلال الجولة، تفقد محافظ المنوفية آليات العمل بمقلب قمامة بركة السبع العمومي، ووجه رئيس المدينة تكثيف الجهود لسرعة الإنتهاء من باقي التراكمات في أقرب وقت، وكذا إعداد حصر للمساحة الكلية للمقلب وعمل سلك شائك على حدود المقلب لامكانية استغلاله الاستغلال الأمثل بما يعود بالنفع العام

واختتم محافظ المنوفية جولته بمتابعة أعمال فرد طبقة السن بطريق القاصد جنزور – شبين الكوم تنفيذ الهيئة العامة للطرق بطول 7 كم وبتكلفة 20 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 40%، وذلك في إطار الخطة العاجلة لرصف عدد من الطرق المحلية بالمحافظة، وشدد محافظ المنوفية على الشركة المنفذة بسرعة الإنتهاء من تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق، يأتي هذا في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة البنية التحتية ورصف الطرق والارتقاء بالمظهر العام وتحقيق السيولة المرورية.