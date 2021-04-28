شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة بنها يشيد بـ«المستشفيات الجامعية» في التعامل مع مصابي قطار طوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه مجلس جامعة بنها، في اجتماعه اليوم الأربعاء، الشكر لإدارة مستشفيات بنها الجامعية من أساتذة وأطباء وتمريض وفنيين وإداريين على الجهود المبذولة وسرعة التعامل مع حادث قطار طوخ والذى شهد انقلاب 4 عربات وأسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.

عقدت الجلسة برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس الجامعة، وحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

أكد المجلس على استمرار رفع حالة الطوارئ داخل المستشفيات الجامعية لمواجهة تداعيات الموجة الثالثة من فيروس كورونا، بالإضافة إلى زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات، والاستعدادات لمواجهة أية زيادات محتملة في عدد حالات الإصابة خلال الفترة المقبلة.

كما وجه مجلس الجامعة الشكر أيضا لفريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية بالجامعة لتحقيق نسبة إنجاز 100% وفقا لتقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.

وأكد القائم بأعمال رئيس الجامعة أن منظومة الشكاوى الحكومية بالجامعة قد حققت معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة خلال الفترة الماضية بالاضافة إلى تطوير أداء المنظومة من حيث الاهتمام بشكاوى المواطنين وسرعة الرد عليها.