شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 300 كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجاً بقرى زفتى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، عن توزيع 300 كرتونة مواد غذائية، اليوم الأربعاء، للأسر الأكثر احتياجاً بقرى مراكز زفتي بمحافظة الغربية، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وقال الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، إنه تم توزيع 150 كرتونة مواد غذائية لأهالى قرية كفر شماره و150 كرتونة لأهالي كفر دمتهور القديم.

وأكد نائب رئيس الجامعة على استكمال دور جامعة طنطا في تقديم مزيد من الدعم للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجدّ.