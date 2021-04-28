شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يترأس الاجتماع التنسيقي لمشروعات مبادرة حياة كريمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الأربعاء، الاجتماع التنسيقي الدوري للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشاريع الجاري العمل بها.

بدأ الاجتماع بمناقشة الموقف التنفيذي لقطاع الصحة، حيث استعرض المحافظ الوحدات الصحية التي سيتم تطويرها والبالغ عددها (٢٦) وحدة بواقع (١٥) وحدة سيتم إزالتها بالكامل، إنشاء (٢) مبنى جديد إلى جانب المبنى القديم في قريتي مسجد وصيف ودهتورة، بجانب رفع كفاءة خفيف لـ٧ وحدات وتشطيب (٢) وحدة قائمة، ووجه المحافظ بإصدار قرار الإزالة اليوم وإصدار التراخيص يوم الثلاثاء القادم، مطالباً جهاز تعمير الساحل الشمالي بسرعة البدء في التنفيذ طبقاً للجدول الزمني المحدد.

وناقش محافظ الغربية الموقف التنفيذي للمشروعات الزراعية المستهدف تنفيذها في مركز زفتى والبالغ عددها (١٢) جمعية زراعية ،من خلال إنشاء (٨) مجمعات زراعية جديدة وإحلال وتجديد (٣) آخرين وإضافة مبني جديد في قرية سندبسط.

وفي قطاع الشباب والرياضة، تابع محافظ الغربية تطوير وإنشاء (٣٠) منشأة في مركز زفتى تشمل إحلال وتجديد لمباني قائمة، إنشاء مباني جديدة، إنشاء ملاعب وصيانة وإضافة تعديلات على المباني القائمة.

كما تابع محافظ الغربية موقف إنشاء (٩) مجمعات لتقديم الخدمات الحكومية، وموقف إنشاء (١٩) كوبري (١٦ تابعين لمديرية الري و٣ تابعين لهيئة الطرق)، حيث سيتم إحلال وتجديد (٦) منهم وصيانة (١٣) آخرين.