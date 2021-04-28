شكرا لقرائتكم خبر عن وضع حجر الأساس لإقامة 25 بيتا بدويا بتكلفة 10 مليون جنيه بوسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه يتم التوسع في إقامة البيوت البدوية في شمال سيناء وخاصة منطقة وسط سيناء.

وأشار المحافظ، في تصريح له، إلى وضع حجر الأساس لإقامة 25 بيتا بدويا بتكلفة 10 مليون جنيه في مدينة نخل بوسط سيناء، وذلك لخدمة أبناء سيناء وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وأكد المحافظ على أنه سبق منذ فترة افتتاح عدد 25 بيتا آخرين بخلاف الخطط السابقة لاقامة البيوت البدوية لأهالى سيناء، لافتًا إلى أن هناك بعض المطالب الأخرى التي سيتم تحقيقها لأهالى وسط سيناء.