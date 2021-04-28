شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يعلن عن توزيع الدفعة الأولى من كارت الفلاح الذكي على المزارعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، البدء في توزيع الدفعة الأولى من كارت الفلاح الذكي على 3576 مزارع بمحافظة قنا، وذلك تحت إشراف علاء فاروق رئيس مجلس ادارة البنك الزراعى المصرى في إطار خطة الدولة لتفعيل الكارت الذكي للفلاح من خلال ميكنة بطاقة الحيازة الزراعية لتشغيل منظومة كارت الفلاح الذكى وتحويل الحيازة الورقية إلى كارت مميكن.

وأوضح محافظ قنا أن كارت الفلاح يهدف إلى ترشيد الدعم وتوصيله إلى مستحقيه وتحديد المساحات المزروعة من كل محصول وضمان سهولة صرف الأسمدة وتحديد الإنتاج وحصر الحيازات الزراعية على مستوى الجمهورية ومنع التعديات على الأراضي الزراعية، كما أنه يسهم في رسم السياسات الزراعية وضمان سهولة الحصول على قروض زراعية للمزارعين وزيادة الكفاءة ودعم منظومة الزراعة بمعلومات معرفية.

وأضاف ان ذلك يأتى في إطار تفعيل خطوات التحول الرقمي والميكنة وتطوير نظم وآليات الخدمات الإلكترونية التي تقدم للمواطنين وفقا لمعايير الجودة العالمية.

ووجه محافظ قنا مسؤولى مديرية الزراعة بتنظيم حملات إرشادية وتوعية للفلاحين بمميزات وطريقة استعمال الكارت الذكي بالإضافة إلى تدريب موظفي الجمعيات الزراعية على كيفية التعامل مع الفلاح والتيسير عليه.