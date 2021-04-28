شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق معبر رفح البري لمدة 5 أيام متتالية بسبب الإجازات الرسمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة معبر رفح البري بشمال سيناء، اليوم الأربعاء، عن إغلاق معبر رفح البري اعتبارًا من غدًا الخميس وحتي الاثنين المقبل، ولمدة 5 أيام متتالية، بسبب الأجازات الرسمية بالدولة.

وقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية في بيان: «إن معبر رفح البري سيكون مغلقاً من يوم غد الخميس وحتى الأثنين المقبل (3 مايو)، لوجود إجازة رسمية، لدى الجانب المصري».

وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس المجلس، قد أعلن عن أجازة 5 أيام اعتبارًا من غدًا الخميس وحتي الاثنين المقبل، بمناسبة عيد العمال وعيد شم النسيم والعطلة الأسبوعية.