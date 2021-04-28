شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية تناقش خطة عمل الإدارات الفنية والمستشفيات لمجابهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية الأربعاء، اجتماعات متعددة مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، ومديري الإدارات الصحية، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفراس.

تناولت الاجتماعات مناقشة خطة عمل الإدارات الفنية والصحية والمستشفيات لمجابهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد١٩»، وخطة العمل اليومية، ووجه وكيل الوزارة بتكثيف المتابعة على كافة منافذ تقديم الخدمة الطبية، وجميع الأقسام الطبية بالمستشفيات، والمتابعة المستمرة لعمل الفرق الطبية داخل أقسام العزل، وكذلك التأكد من توفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمرضي.

ووجه وكيل وزارة الصحة بالشرقية بتكثيف الدورات التدريبية للأطباء بمستشفيات المحافظة، ضمن برنامج الزمالة المصرية، لرفع كفاءة أداء الكوادر الطبية بالقطاع الصحي، وزيادة عدد المدربين لتدريب الأطباء، وتغطية كافة الأقسام الطبية بمستشفيات الصحة، بما يساهم في الارتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي.

وأكد وكيل الوزارة على توفير كل الخدمات الطبية والخدمات المكملة اللازمة للمرضي المصابين والمشتبه إصابتهم بفيروس كورونا، داخل المستشفى المتردد عليها، وتوفير كافة الفحوصات المعملية والأشعات اللازمة لهم، وكذلك التأكيد على مديري الإدارات الفنية بمتابعة توافر المخزون الكافي من الأدوية والمستلزمات، والكيماويات والكيتسات المعملية اللازمة لذلك داخل كل مستشفي، والتأكد من عمل شبكة الأكسجين بكفاءة، ومتابعة عدادات خزانات الأكسجين، وملئ أسطوانات الأكسجين أولا بأول، وفقاً لخطة العمل، لصالح المرضي والمواطنين بالمحافظة.

وناقش وكيل الوزارة مع مديري الإدارات الصحية بالمحافظة خطة عمل الرعاية الأولية المقدمة للمواطنين، وشدد على تكثيف التوعية الصحية ومتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل كافة المنشآت الحيوية والمؤسسات وغيرها، مع تكثيف أعمال الرش والتطهير بدور العبادة، والأسواق، والمواقف، ومحطات القطارات، وماكينات الصرافة، والمصالح الحكومية، بالتنسيق مع مجالس المدن، والأوقاف، بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وأكد وكيل وزارة الصحة على متابعة عمل المبادرات الرئاسية، والتواجد اليومي بالمستشفيات التابعة للإدارة، ومتابعة المخزون الكافي للمستلزمات الطبية والوقائية بكافة منافذ تقديم الخدمة الطبية بالإدارة، والتأكيد على التنسيق الكامل بين الإدارات الصحية والمستشفيات في متابعة حالات العزل المنزلي للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.