شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين بشمال القليوبية تطالب بإنشاء نادي بشبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم عمرو الحوى الأمين المساعد لنقابة المحامين بشمال القليوبية، بطلب للواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، ووكيل وزارة الرى بالمحافظة لتخصيص قطعة أرض بشبين القناطر، لإنشاء نادي للمحامين عليها.

وقال «الحوى»، في بيان له الأربعاء، إنه طلب تخصيص قطعة أرض بالمنطقة الكائنة بجانب ترعه الخليل بشبين القناطر، وذلك لإنشاء نادي للمحامين بالمدينة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي انطلاقا من دور مجلس النقابة للتيسير على جموع المحامين، وتوفير كافة سبل الراحة لهم ولأسرهم.

وأكد أن لجنة من مديرية الري بالقليوبية، ستقوم بعمل معاينه لقطعة الأرض خلال الأسبوع المقبل، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لهذا الهدف.