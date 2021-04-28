شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات خطة 2021/2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ترأس الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الأربعاء، اجتماعًا موسعاً لمتابعة الموقف الحالي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ، اللواء جمال مسعود السكرتير العام،والأستاذة عزة على خالد مدير عام إدارة التخطيط ومتابعة الخطة بديوان عام المحافظة ،المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل، ورؤساء ونواب الوحدات المحلية للمراكز والمدن السبع ومدير الشؤون المالية ومديري التخطيط بالوحدات المحلية.

واستكمل محافظ بني سويف مناقشاته لمستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية ونسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز والمعوقات التي تواجه نهو بعض المشروعات والوضع الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها المدرجة بالخطة ،وقدتم استعراض الموقف التنفيذي لكافة بنود وأنشطة الخطة الاستثمارية والتي تقدر اعتماداتها بــ (515 مليون جنيها)،وذلك للصرف منها على :برامج وأنشطةالرصف والكهرباء والكباري وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

وأكد محافظ بني سويف أهمية المتابعة المستمرة لكافة مراحل تنفيذ المشروعات الجارية،والتركيز على سرعة إنجاز الأعمال وزيادة معدلات التنفيذ، للاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة،مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية للمشروعات وفقا للجودة والمواصفات المطلوبة، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لتذليل كافة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، مشيراً إلى أنه سيتم تقييم المسئولين بحسب نسبة تنفيذ المشروعات المدرجة في خطة القطاع أو الوحدة المحلية.