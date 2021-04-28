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حملات مفاجئة علي المقاهي والأسواق لمجابهة جائحة كورونا بقنا

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محمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أنه لا تهاون في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاهي والمحال التجارية بالوحدة المحلية للمراكز والمدن لمجابهة جائحة كورونا واستمرار الحملات والمرور الدوري بجميع الوحدات المحلية.

وأشار إلى أن الإجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل حملاتها المفاجئة على المقاهي والمحال التجارية ودور المناسبات وسرادقات العزاء، فضلًا عن تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية، وذلك بالتعاون مع الاجهزة الامنية بالمحافظة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء، للحد من انتشار .

وأضاف الداودي أن الحملات أسفرت عن ضبط عدد كبير من «الشيش» بالمقاهي، وتحرير محاضر لغير الملتزمين بإرتداء الكمامات ،مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين.

‏وشدد محافظ قنا على ضرورة سرعة ضبط المخالفات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وعدم التهاون مع أي مخالف، وإنفاذ القانون والتعامل بكل حزم وقوة، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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