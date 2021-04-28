شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الأكاديمية البحرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الأربعاء، الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك في إطار التواصل الدائم بين محافظة بورسعيد والأكاديمية.

وأشاد محافظ بورسعيد بالدور الكبير الذي تقوم به الأكاديمية بالمحافظة مؤكدا فخره واعتزاز بتواجد فرع للأكاديمية ببورسعيد ،ذلك الصرح العملاق داخل المحافظة الذي يعتبر فخر لنا جميعا، كما أشاد محافظ بورسعيد بالتعاون المثمر والفعال بين المحافظة والأكاديمية في العديد من المجالات.

وأكد المحافظ أهمية دور الأكاديمية في تأهيل الشباب وعقد الدورات والتدريبات العملية لهم في مجال اللوجستيات، مضيفا أن دور الأكاديمية في تأهيل الشباب يدعم أهداف المشروعات التي تشهدها بورسعيد حاليا في الكثير من المجالات.

ومن جانبه، أثنى دكتور اسماعيل عبدالغفار على جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بقيادة اللواء عادل الغضبان، والتى ساهمت في تغيير نوعية الحياة ببورسعيد والارتقاء بكافة المجالات وتحقيق أوجه التنمية المنشودة.