شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء أول ولادة قيصرية لمريضة كورونا بالمنصورة: عانت من العقم لمدة 14 عامًا (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن فريق طبي بقسم النساء والتوليد في جامعة المنصورة، الأربعاء، من إجراء أول حالة ولادة قيصرية بمجمع العنايات المركزة المخصص لعزل الحالات المصابة بكورونا، «كوفيد 19» لسيدة من مركز بيلا بكفر الشيخ .

وقالت الجامعة في بيان، الأربعاء، إن «المستشفى استقبل المريضة وهى حامل في الشهر التاسع، وكانت تعانى من كورونا تسببت في إصابتها بالتهاب رئوي حاد وجاءها موعد الولادة وهى في العزل»، مشيرة إلى أن «الفريق الطبي قام قبل إفطار أمس من إجراء ولادة قيصرية لها وأنجبت مولود ذكر حي كامل النمو وحالته مستقرة، وتم تسليمه لذويه بعد الاطمئنان على حالته الصحية».

وضم فريق الطبي الذي أجرى عملية الولادة الدكتور حسام محمد السني مدرس مساعد نساء، الدكتور إيهاب ياسر طبيب مقيم نساء، الدكتور أحمد عبداللطيف طبيب التخدير، الدكتور سهير طبيب الأطفال، التمريض مس بثينة، مستر حسن .

وقال الدكتور حسام محمد السني، مدرس مساعد نساء توليد بكلية الطب جامعة المنصورة، والذى قاد الفريق الطبي، إن «السيدة التي تم توليدها بكرية تبلغ من العمر 36 سنة، وكانت تعاني من عقم أولي لمدة 14 عامًا، ووصلت لمجمع العنايات المركزة المخصص لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بجامعة المنصورة، وهي حامل في الشهر التاسع عن طريق الحقن المجهري، وتعاني من التهاب رئوي حاد نتيجة إصابتها بكورونا».

وأضاف «السيدة وصلت إلى مجمع العنايات قبل 5 أيام من مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وتم عزلها وأخذ مسحة منها وتأكد إصابتها بفيروس كورونا، وبعمل أشعة مقطعية لها تبين إصابتها من الدرجة القصوي ولكنها عانت من آلام الولادة واحتجات لعملية ولادة قيصرية وبدأت عملية الولادة قبل المغرب، ونتج عنها طفل ذكر كامل النمو، وتم تسليمه لذويه بعد التأكد من سلامته وحالته الصحية جيدة، والأم حاليا بعد الولادة بحالة مستقرة ولا تحتاج إلى عناية مركزة ولكنها مازالت محتجزة لتلقى علاج كورونا«.

وأشار إلى أن الأم لا تعرف كيف أصيبت بالفيروس، ولم تختلط بأحد لظروف الحمل، وظهرت عليها أعراض الكحة والسخونية، وفقدان الشم وتم تحويلها لمجمع العنايات بسبب حالتها الحرجة خاصة وأنها سيدة حامل.

فريق طبى بجامعة المنصورة ينجح فى اجراء ولادة قيصرية لمريضة كورونا