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الصحة تكشف توقيتات وحالات غسيل الأيدى منعا للإصابة بعدوى كورونا

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان التوقيتات التى يجب عندها غسيل اليد للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا منها قبل وبعد إعداد الطعام وتناولة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يجب غسيل اليد بعد السعال والعطس وبعد استخدام دورات المياة ولمس الحيوانات وبعد رعاية المرضى بالإضافة إلى تغير حفاضات الأطفال ولمس للقمامة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.


 


 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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