شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق محدود بدير الشهيد مارمينا العجائبى بصحراء مريوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشب منذ قليل، حريق محدود اليوم بمخزن تعبئة زجاجات زيت البركة الخاص بدير الشهيد مارمينا العجائبى، فيما تولت قوة من الحماية المدنية السيطرة على الحريق.

وأعلن الدير فى بيان رسمى أنه لم يصب أى شخص بأى أضرار، فيما أسفر الحريق عن خسائر مادية طفيفة، كما تقدموا بالشكر لكافة الأجهزة المعنية على سرعة التعامل مع الموقف.

ويعتبر دير القديس مينا هو دير للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالإسكندرية ويقع فى الصحراء الغربية بالقرب من الإسكندرية، وهى مكرسة للقديسة ميناس.